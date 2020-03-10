Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü

23 dakika önce

Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı kabul etti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü, System.String[]

Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı kabul etti.

Büyükelçi Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Montchalin ile yaptığı görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Montchalin'e, Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da 5 Mart'ta akdedilen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol" hakkında kapsamlı bilgi verdiğini ifade eden Musa, İdlib'de yaşanan ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden olan son gelişmelerin, Türkiye üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırdığına işaret etti.

Musa, AB'nin 18 Mart mutabakatıyla üstlendiği taahhütleri yerine getirmediğinin altını çizdi.

Büyükelçi Musa, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan, bir o kadarı Suriye içerisinde olmak üzere yaklaşık 8 milyon Suriyeli mültecinin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin bu ağır yükü artık tek başına üstlenmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Görüşmede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilgili sorunların üyelik dayanışması adı altında Türkiye'nin önüne AB ile ilişkilerinde engel olarak çıkarılmasının ayrımcılık olduğunu ifade ettiğini kaydeden Musa, Doğu Akdeniz ve Libya konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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