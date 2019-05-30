Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Paris Büyükelçisi: Türk lisesiyle ilgili süreç yalan haberlerle sabote ediliyor
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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi: Türk lisesiyle ilgili süreç yalan haberlerle sabote ediliyor

2 saat önce

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa’da Türk lisesi açılması konusundaki sürecin yalan haberlerle sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi: Türk lisesiyle ilgili süreç yalan haberlerle sabote ediliyor, System.String[]
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da Türk lisesi açılması konusundaki sürecin yalan haberlerle sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

Fransa'da Türk lisesi açılması ve Türkiye'deki iki Fransız lisesiyle ilgili Euronews'ün sorularını yanıtlayan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da Türk lisesi açılması ve Türkiye'deki iki Fransız lisesinin hukuki alt yapısıyla ilgili olarak iki ülke arasında başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
Dünya
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