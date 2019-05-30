Türkiye'nin Paris Büyükelçisi: Türk lisesiyle ilgili süreç yalan haberlerle sabote ediliyor
2 saat önce
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa’da Türk lisesi açılması konusundaki sürecin yalan haberlerle sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08
'nin Paris
Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa
, Fransa
'da Türk lisesi açılması konusundaki sürecin yalan haberlerle sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.
Fransa'da Türk lisesi açılması ve Türkiye'deki iki Fransız lisesiyle ilgili Euronews
'ün sorularını yanıtlayan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da Türk lisesi açılması ve Türkiye'deki iki Fransız lisesinin hukuki alt yapısıyla ilgili olarak iki ülke arasında başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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