Üye Girişi
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi - Son Dakika

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi

23.09.2021 11:55
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi, System.String[]

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bahadır Kaynak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasındaki imzasıyla yüklendiği sorumlulukları değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bahadır Kaynak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasındaki imzasıyla yüklendiği sorumlulukları değerlendirdi. Kaynak, "Türkiye bu anlaşmaya imzacı olmakla karbon salınımını kendine ayrılan kotalar dahilinde sınırlandırmış olacak" dedi.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, dünyanın gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan BM 76. Genel Kurulunun da önemli gündem maddelerinden biri olan bu konuda, Genel Kurul'a katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşmasında Türkiye'nin de üzerine düşeni yapacağı yönündeki açıklamaları olumlu karşılanmıştı. Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bahadır Kaynak, Paris İklim Anlaşması ve Türkiye için anlaşmanın stratejik yönlerini değerlendirdi.

"ABD, BİDEN İLE PARİS ANLAŞMASI'NA İMZASINI GERİ KOYDU"

Küresel ısınmaya ilişkin bilim dünyasında büyük ölçüde netleşmiş bir kanaatin oluştuğunu ifade eden Dr. Bahadır Kaynak, "Gezegenimizin ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak yükseldiği artık bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçek. Aynı zamanda bu durumun insanların faaliyetleri sonucu olduğu da ortaya konmuş durumda." dedi. İklim değişikliği inkarcılarının kamuoyundaki tartışmalarda gerilemesinin sürdüğünü ve Trump'un ABD Başkanlığı'nı kaybetmesiyle önemli bir destekten de yoksun kaldıklarını söyleyen Dr. Kaynak, "Biden'ın göreve geldiğinde yaptığı ilk tasarruf Paris İklim Anlaşmasına imzalarını geri koymak oldu. Böylelikle birkaç ülkenin dışında tüm dünyanın 2015'teki Paris İklim Konferansı hedefleriyle uyumlu politikalar uygulama taahhüdüne girmeyi kabul ettiğini görüyoruz" dedi.

İklim değişikliğine yol açan etkenleri ve insan faaliyetlerinin bunlara etkilerini değerlendiren Dr. Bahadır Kaynak, "Atmosferdeki karbon miktarı gezegenimizin iklimini belirleyen en önemli değişken. Güneş ışımasını kısmen engelleyip ısının emilimini sağlayan atmosferdeki karbon miktarı dengeden saptıkça iklim değişiklikleri meydana geliyor. Eğer havadaki karbon tamamen yok olsaydı gezegenimize gelen ışınlar emilemeyeceği için dünyamız insanların yaşayamayacağı kadar soğuk bir yer haline gelirdi. Tersine karbon miktarı yükseldikçe gezegende tutulan güneş enerjisi miktarı arttığından ortalama sıcaklıklar yükseliyor ve ekstrem iklim olayları görülüyor" dedi.

Endüstri devrimi ile fosil yakıtların yoğun olarak yakılmaya başlanmasının karbon salımının artmasındaki en önemli etken olduğunu ifade eden Dr. Bahadır Kaynak, "Atmosferdeki karbonun tek kaynağı olmamakla birlikte fosil yakıt tüketiminin önüne geçilmesi bu korkutucu eğilimi durdurmak için oldukça önemli. Bilhassa kömür ve petrol tüketimi atmosferdeki karbon miktarını ciddi biçimde artırıyor" şeklinde konuştu.

2015 tarihli Paris İklim Anlaşmasının bu gidişatın önünü kesmek adına küresel bir mutabakat oluşturmayı hedeflediğine dikkat çeken Dr. Kaynak, "Gezegenin ortalama sıcaklık artışını 2 derecede sınırlı tutmak için karbon salınımının sınırlanması, anlaşmanın ana ekseni. İmzacı ülkelerin kendi kotalarını aşmayacak şekilde karbon salınımının sınırlandırmaları sağlanırsa Dünyamızı büyük bir felaketten korumuş olacağız. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji çeşitlerinde sağlanan maliyet düşüşleri bu açıdan umut veriyor ancak fosil yakıtların vergilendirilmesi yine de önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE, KARBON SALIMINI SINIRLAYACAK"

Türkiye'nin bu anlaşmaya imzacı olmakla karbon salımını kendine ayrılan kotalar dahilinde sınırlandırmış olacağını belirten Dr.Bahadır Kaynak, şunları söyledi:

"ABD'nin de imzasını yenilemesiyle aslında Türkiye için anlaşma dışında kalmak oldukça zorlaşmıştı. Elbette bilhassa kömür, petrol ürünü yakıtlar gibi girdiler kullanan ağır sanayi kuruluşları bu kısıtlamalar sonucunda ciddi bir maliyetle karşılaşacak. Aynı şekilde bu girdileri kullanan sanayilerde de arz yönlü etkiler olacak. Nihai noktada tüketiciler olarak belli sanayi ürünlerini daha pahalıya tüketerek gezegenimizin geleceği için bir fedakarlıkta bulunuyor olacağız. Ama bu dönüşüm, daha yeşil bir dünya için, gelecek nesiller için atmamız gereken bir adım. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar fosil yakıtın toplam enerji tüketimindeki payının giderek gerilemesi zaten bekleniyor. Küresel bir koordinasyon mekanizmasıyla bu sürecin hızlandırılması sağlanacak ve iklim değişikliğinin geri dönülemez hasarlar yaratması önlenmiş olacak."

Anlaşma dışında kalan ülke sayısının oldukça az ve dünya kamuoyundaki algılarının da olumsuz olduğuna dikkat çeken Dr. Bahadır Kaynak, anlaşmaya katılımıyla Türkiye'nin bu olumsuz gruptan ayrılarak çağdaş toplumlardan kopmamış, insanlığın ortak idealleri doğrultusunda üzerine düşen katkıyı da vermiş olacağını sözlerine ekledi.


Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi

Türkiye, Karbon, Fosil, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi - Son Dakika


Son Dakika

Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:32 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı 09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı

Son Dakika Haberleri
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:17 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki sorumluluğu değerlendirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement