'Türkiye'nin Pazarı' indirimleri 27 Aralık'ta PttAVM.com'da - Son Dakika

'Türkiye'nin Pazarı' indirimleri 27 Aralık'ta PttAVM.com'da

24.12.2020 16:00
'Türkiye'nin Pazarı' indirimleri 27 Aralık'ta PttAVM.com'da, System.String[]

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, 'Türkiye'nin Pazarı' sloganıyla 27 Aralık Pazar günü dev indirim kampanyasını başlatıyor.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, 'Türkiye'nin Pazarı' sloganıyla 27 Aralık Pazar günü dev indirim kampanyasını başlatıyor.

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünü yılın son pazar gününde benzersiz indirimlerle vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda, 2020 yılının son pazar gününde vatandaşlara, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'e ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruşlara destek vermek amacıyla 'Türkiye'nin Pazarı' indirim kampanyasını başlatıyor. 27 Aralık Pazar günü başlayacak dev kampanya 31 Aralık Perşembe günü son bulacak. Yılın son pazar gününde en trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, iz bırakacak parfümlerden şıklığın tamamlayıcısı kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden şık montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden botlara kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor. Ayrıca, KOBİ'lere ve ulusal markalara yılın son satışlarını yapma imkanı sağlanırken, yeni yıla finansal olarak daha güçlü girmeleri hedefleniyor.


'Türkiye'nin Pazarı' indirimleri 27 Aralık'ta PttAVM.com'da

Türkiye, Aralık, Milli, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Pazarı' indirimleri 27 Aralık'ta PttAVM.com'da - Son Dakika


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