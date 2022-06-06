Türkiye'nin pediatri uzmanları Adana'da buluştu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ev sahipliğinde 20. Pediatri Kongresi yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde gerçekleştirilen kongreye, Adana'nın yanı sıra farklı illerden pediatri uzmanları katıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bilim dallarının şu anda 210 yatağıyla yılda 130 bin poliklinik ve 9 bin 500 hasta yatışıyla bölgenin ve ülkenin en büyük kliniklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü de pediatrinin tıp fakültesinin kuruluşundan bu yana temel taşlarından olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz'ın da birer konuşma yaptığı kongrede, "Sık görülen pediatrik aciller ve yoğun bakım" ile "Çocukluk çağında beslenme" kursları da gerçekleştirildi.