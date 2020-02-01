Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "Sadece Vuhan değil, Çin'in genelinde de hiçbir vaka Türk vatandaşları için söz konusu değil." dedi.

Önen, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan uçağın beklendiği Etimesgut Askeri Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vuhan kentinde bulunan Türk vatandaşlarının belli noktalarda toplandıktan sonra havalimanına intikallerinin yapıldığını anlatan Önen, "Sevindirici yönü, vatandaşlarımızın hiçbirisinde bu virüsle alakalı herhangi bir vaka yok. Sadece Vuhan değil, Çin'in genelinde de hiçbir vaka Türk vatandaşları için söz konusu değil." dedi.

Olayı en başından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ciddi şekilde takip ettiklerini belirten Önen, sıkı karantinanın uygulandığı ülkede böylesi bir nakil operasyonunu yapabilmenin zorluğuna dikkati çekti.

Vuhan'daki vatandaşlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Önen, "Giderken uçağımız boş gitmedi. Çin'e tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Bu, Çin makamları tarafından da şükranla karşılandı." diye konuştu.

Önen, bu yardımın Çin halkının da takdirini topladığını, sosyal medyada bu konuda paylaşımlar yer aldığını dile getirerek, Türkiye'nin büyük ülke olmanın gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Uçağa binen 42 kişide herhangi bir şekilde koronavirüse rastlanmadığını tekrarlayan Önen, gelen kişilerin iki hafta süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde izleneceğini bildirdi.

Bir soru üzerine 6 kişinin kendi istekleriyle uçağa binmediğini belirten Önen, bu kişilerin "kimlik bilgilerinin bazı sitelerde paylaşılmasını" gerekçe gösterdiklerini aktardı.

Başka bir soru üzerine Çin'de virüsün görülmediği eyaletin kalmadığına işaret eden Önen, buna karşın Çin makamlarının, ilk günlerdeki hızlı yayılma durumunun kontrol altına alınmaya başlandığını aktardığını kaydetti.