Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen'e göre, Afganistan konusunda Türkiye ile Çin'in tutumu aynı yönde Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye ve Çin'in Afganistan konusundaki tutumlarının aynı yönde olduğunu, terörizm konusunda aynı kaygıları paylaştığını ifade etti.

Büyükelçi Önen, Çin'de "Global Times" gazetesine verdiği özel mülakatta, Türkiye'nin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri dikkatle izlediğini, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetle "aşamalı angajman" politikası izleyeceğini belirtti.

Türkiye'nin, El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkması veya istikrarsızlıktan veya güç boşluğundan yararlanan başka terör unsurlarının yaygınlaşması olasılığına dair derin kaygıları bulunduğunun altını çizen Büyükelçi Önen, "Uluslararası toplum önümüzdeki dönemde kalıcı barışın sağlanabilmesi için Afgan toplumunun tüm kesimlerine kucak açılması çağrısını sürdürmeli." dedi.

Büyükelçi Önen, mevcut istikrarsızlık nedeniyle küçük bir teknik grup dışında Afganistan'daki tüm askeri ve sivil personeli tahliye ettiklerini fakat Türk Büyükelçiliğinin diplomatik varlığı ve Taliban ile diyaloğun sürdürülmesi için açık tutulduğunu aktardı.

Afganistan'da barış ve istikrar için çaba gösteren tüm taraflarla diyaloğa açık ve hazır olduklarını vurgulayan Büyükelçi Önen, şunları kaydetti:

"Daha geniş perspektif içinde Türkiye'nin Afganistan politikasının 4 ana sacayağı bulunmaktadır. Bunlar, ülke birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması, halk desteği ve katılımını önceleyen geniş kapsamlı bir siyasi yapının güçlendirilmesi ve ülkeyi terörden ve aşırıcılıktan arındırarak Afgan halkının barışa ve refaha kavuşturulmasıdır."

"Türkiye ile Çin arasında iş birliği için çok olanak var"

Türkiye'nin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi de dahil, ekonomi, enerji ve altyapı alanlarında bağlantılılığı artırmaya odaklanan çeşitli bölgesel çabaları da desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Önen, "Türkiye ile Çin arasında, özellikle Afganistan'ın yeniden inşası sürecinde iş birliği için çok olanak var." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Önen, Türkiye'nin göçmenler konusunda tavrının net olduğunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha önce ifade ettiği gibi, ülkenin daha fazla mülteci yükünü sırtlamasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Halen Türkiye'nin doğu sınırlarında sığınma için gelen yerlerinden edilmiş bazı Afganların bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Önen, "Türkiye, Afganistan'dan gelecek yeni bir göçmen dalgasının yükünü sırtlayamaz. Hükümetimiz yasa dışı düzensiz göçe karşı etkin adımlar atmaktadır." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplum, mevcut problemlerin ve onların yol açtığı istikrarsızlığın yalnızca Afganistan ve komşularının değil tüm dünyanın sorunu olduğu göz önüne alarak yükün paylaşılması ilkesini benimsemelidir."