Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
1 saat önce
2018 Aralık ayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatı yüzde 10,36 düştü.
2018 Aralık
ayında Türkiye
'nin toplam petrol ithalatı yüzde 10,36 düştü. Petrol alımında ham petrolün payı artarken, motorinde yüzde 40'a yakın düşüş kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:25
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