Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı

Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı

1 saat önce

2018 Aralık ayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatı yüzde 10,36 düştü.

Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı, System.String[]
2018 Aralık ayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatı yüzde 10,36 düştü. Petrol alımında ham petrolün payı artarken, motorinde yüzde 40'a yakın düşüş kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:25 

Aralık, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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