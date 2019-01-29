Türkiye'nin Petrol İthalatı Kasım'da Yüzde 24 Azaldı
56 dakika önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “2018 Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 24,2 azalışla 1 milyon 139 bin tona geriledi. Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 322 bin tonla Irak’tan yapılırken, bu ülkeyi 225 bin tonla Kazakistan ve 216 bin […]The post Türkiye’nin petrol ithalatı Kasım’da yüzde 24 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye
'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 24,2 azalışla 1 milyon 139 bin tona geriledi. Söz
konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 322 bin tonla Irak
'tan yapılırken, bu ülkeyi 225 bin tonla Kazakistan
ve 216 bin tonla Rusya
izledi.
Motorin ithalatı ise geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,2 azalışla 1 milyon 62 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak 2 milyon 552 bin tona geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37
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