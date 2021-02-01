Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı - Son Dakika

Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı

01.02.2021 10:17
Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl enerjinin her alanında attıkları adımlarla petrol üretiminin de hızlandığını, Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca 2019 ve 2020'ye ait ham petrol üretim rakamlarının yer aldığı bir infografik de paylaşan Dönmez, 2019'da 14 milyon 664 bin varili kamuya, 6 milyon 85 bin varili özel sektöre ait olmak üzere toplam 20 milyon 750 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dönmez, 2020'de ise 16 milyon 613 bin varili kamu, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından olmak üzere toplam 22 milyon 269 bin varil ham petrol üretildiğini belirterek, yıllık artışın 1,5 milyon varil olduğunu bildirdi.

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı - Son Dakika Ekonomi


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