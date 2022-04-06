Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği iftar programı düzenledi - Son Dakika

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği, ramazan dolayısıyla Karadağ'ın diplomatik, siyasi, dini ve kültür dünyasından katılımın olduğu iftar programı düzenledi.

Bar İslam Kültür Merkezi'nde verilen iftarın ev sahipliğini Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan yaptı.

Siyasi parti temsilcileri, imamlar, Sırp Ortodoks Kilisesi ileri gelenleri ile kamusal, sosyal ve kültürel yaşamdan temsilcilerin yer aldığı iftar yemeğine, Türkiye'nin Karadağ'da faaliyet gösteren diplomatik, ekonomik ve kültürel misyon başkanları da katıldı.

Büyükelçi Ozan, burada yaptığı konuşmada, "Bu, barış ve birlik içinde yaşamamız gereken bir aydır. Dileğimiz, Karadağ'daki tüm dinlerin ve milletlerin barış içinde yaşamasıdır." ifadesini kullandı.