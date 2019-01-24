Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Polisiye Zenginliği Çok Fazla'

Türkiye'nin Polisiye Zenginliği Çok Fazla'

1 saat önce

"Mantolu Kadın" adlı cinayet romanıyla okurlarının karşısına çıkan Elçin Poyrazlar, bir kadın yazar olarak kadın cinayetlerine dokunuyor.

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"Mantolu Kadın" adlı cinayet romanıyla okurlarının karşısına çıkan Elçin Poyrazlar, bir kadın yazar olarak kadın cinayetlerine dokunuyor. Londra'da yaşayan gazeteci yazar Elçin Poyrazlar, okuyucusunu heyecanlı bir bulmacanın içine sürüklediği satırları nasıl yazdığını Barış Çimen'e anlattı
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:00 

Londra, Güncel
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