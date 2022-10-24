Çocuk oyuncakları kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklara tepki yağdı

Ünlü bir e-ticaret sitesinde çocuk oyuncakları kategorisinde cinsel organ şeklinde yastık satıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterilen ilan hakkında siteden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SKANDAL İLANDA ÇOCUK MANKEN KULLANDILAR

İlan için siteye konulan fotoğrafta ise cinsel organ şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Türkiye'de başka bir e-ticaret sitesinde geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum daha yaşanmıştı. Çocuk mayolarının 'sevimli seksi çocuk bikinileri ve çocuklar için seksi mayolar' ifadeleri ile satışa sunulması sosyal medya ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.