Çocuk oyuncakları kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklara tepki yağdı - Son Dakika
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Çocuk oyuncakları kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklara tepki yağdı

24.10.2022 11:23
Çocuk oyuncakları kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklara tepki yağdı

Türkiye'nin popüler bir online alışveriş sitesinde çocuk oyuncakları kategorisi altında satılan cinsel organ şeklindeki yastıklar sosyal medyada resmen infial yarattı. Tepkisini dile getiren çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden yorum yağdırdı. Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından bahsi geçen ürünlerin satışının durdurulduğu ve görsellerin siteden kaldırıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü bir e-ticaret sitesinde çocuk oyuncakları kategorisinde cinsel organ şeklinde yastık satıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterilen ilan hakkında siteden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SKANDAL İLANDA ÇOCUK MANKEN KULLANDILAR

İlan için siteye konulan fotoğrafta ise cinsel organ şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Türkiye'de başka bir e-ticaret sitesinde geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum daha yaşanmıştı. Çocuk mayolarının 'sevimli seksi çocuk bikinileri ve çocuklar için seksi mayolar' ifadeleri ile satışa sunulması sosyal medya ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Popüler alışveriş sitesinin oyuncak kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklar infial yarattı
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alışveriş, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk oyuncakları kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklara tepki yağdı - Son Dakika
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