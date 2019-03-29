Türkiye'nin Potansiyeline Güveniyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemiz son yıllarda çok büyük badireler atlattı.

MEHMET FATİH ASLAN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkemiz son yıllarda çok büyük badireler atlattı. Bütün bu karmaşanın içinde Türkiye ayakta kalıp bölgenin en etkin, güçlü devleti olma başarısını gösterdiği için işçiler olarak Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz." dedi.



Arslan, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2018" verilerini değerlendirdi.



İşsizlik sorununun Türkiye'nin en kadim sorunlarından bir tanesi olduğunu belirten Arslan, hükümetin 2023 yılı hedefinde işsizlik oranının yüzde 5 olarak belirlendiğini hatırlattı.



Arslan, hükümetin işsizlik konusunda birçok tedbir aldığını, bu tedbirler arasında istihdamın artırılması, vatandaşların işe yerleştirilmesinin de önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.



Geçen yıl Türkiye'nin ciddi bir saldırıya uğradığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:



"Uluslararası finans çevrelerinin müdahalesine rağmen 2018 yılı işsizlik rakamlarının yüzde 11'de kalması aslında beklentilerin altında bir rakam olarak gerçekleşti. Tabi ki yüzde 11'lik işsizlik oranı yüksek bir rakam, baktığımızda kadınlardaki işsizlik oranı daha yüksek. Gençlerin oranına baktığımızda üniversite mezunu gençlerin oranı çok yüksek. İşsizlik maalesef bir kangren sorununa dönüşmüş durumda. Gönlümüz istiyor ki bu rakamlar daha da artmasın. Çünkü işsizliğin artması işi olanları da tehdit etmektedir. Türkiye bunca krize rağmen yeni istihdam imkanlarını artırarak, yeni yatırımları gerçekleştirerek işsizliği azaltabilir. İşsizlikle mücadelenin en temel argümanı yatırımlardır, yatırımla beraber istihdamdır. Genç bir nüfusumuz var, bu nüfusun işsizliğini azalttığımız ölçüde biz sorunumuzu ortadan kaldıracağız."



"Türkiye'nin potansiyeline güvenmemiz gerekiyor"



Arslan, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, terör gibi birçok sorununun bulunduğunu ancak bu sorunların üzerinden gelebilecek potansiyele de sahip olduğuna dikkati çekti.



Türkiye'nin geçmişten bu yana her türlü sorunun üstesinden geldiğini dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son 5 yılda hemen hemen yılda bir seçim yaşıyoruz, 15 Temmuz darbe girişimi gibi büyük bir ihanetle karşılaştık, 17-25 Aralık gibi içeriden bir ihanet, gezi olayları gibi uluslar arası bir operasyon, terörle ilgili yaşadığımız birçok zorluk oldu. Ülkemiz son yıllarda çok büyük badireler atlattı. Bütün bu karmaşanın içerisinde Türkiye ayakta kalıp bölgenin en etkin, güçlü devleti olma başarısını gösterdiği için işçiler olarak Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. İşsizlik rakamlarının tek haneli rakamlara indiği dönemlerden yüzde 11'e çıkması bizi tedbir almaya itiyor. Önemli bir durum ancak Türkiye'nin yaşadığı yüksek enflasyon ile gelen yüksek faiz, ekonomideki daralma ve büyümedeki aşağı inişlere baktığımız zaman yüzde 11'lik işsizlik rakamı bence çok yüksek gerçekleşmemiş oluyor."



Arslan, ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, yılın ilk aylarında enflasyon rakamlarında ciddi bir düşüş sağlandığını bildirdi.



"Faizlerde ciddi bir düşme söz konusu, döviz kurunda fiyatların kontrol altına alındığını görüyoruz." diyen Arslan, şunları kaydetti:



"Büyümede yeni kıpırdanmalar, ihracatta artışlar devam ediyor. Bütün bu zorlukların sonuna gelmişiz gibi bir umudumuz var, beklentimiz bu yönde. Seçimle inşallah Türkiye'de taşlar yerine oturursa, istikrar korunursa bu sorunlar baş edebileceğimiz sorunlardır. Türkiye, yatırımlarına devam ediyor, KOBİ'lere, iş verenlere ciddi destekler devam ediyor. Devletin bütün bankaları iş verenlere, sermaye çevrelerine destek veriyor, işsizlik artmasın diye. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Biz işçiler olarak hem enflasyona karşı kaybettiklerimizin telafi edilmesi, aynı zamanda istikrarın korunması, enflasyonun kontrol altına alınması,faizlerin aşağı çekilmesi, yatırımların artırılması ve işsizliğin azalmasını istiyoruz."



1 Mayıs Şanlıurfa'da kutlanacak



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Konfederasyonu ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da kutlayacaklarını belirtti.



Şanlıurfa'yı seçmelerinin birçok nedeninin olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şanlıurfa'yı peygamberler şehri, çeşitli medeniyetlerin beşiği olarak biliyoruz. Göbeklitepe'de de gördük ki burası aynı zamanda bir uygarlık merkezi, uygarlığın temellerinin atıldığı bir şehir. Şanlıurfa çevresinde olup bitenlere, terör kuşatmasına rağmen, istikrarsızlığın bölgemizde kol gezdiği dönemlerde dahi birlik beraberlik içerisinde durabilen bir şehir. Farklı etnik, kültürel yapılarına rağmen birlik beraberlik içinde olmayı başarmış bu şehrin 1 Mayıs'ta da şenlenmesini hedefledik. İnşallah 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'daki emekçiler başta olmak üzere bölgedeki Hak-İş ve Memur-Sen mensupları olarak farklı bir 1 Mayıs gerçekleştireceğiz. Gerginlik ve çatışmadan uzak, halaylarla, türkülerle birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacağız."

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