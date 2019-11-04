Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine atanan Bağış için uğurlama

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine atanan Egemen Bağış, "Çek Cumhuriyeti ile ilişkileri artık her alana yaymamız lazım. Kültüre, sanata, savunma sanayinde, siyasi konulara yönelik de çalışmalar yapacağız." dedi.

Darülaceze Başkanlığınca, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine atanan eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış ve eşi Beyhan Bağış için uğurlama programı düzenlendi.

Bağış, milletvekili olduğu dönemden itibaren Darülaceze'de iftar verdiklerini, geçen 15 yıllık süreçte burada büyük dostluklar kazandıklarını söyledi.

Darülaceze'nin kurucusu Sultan Abdülhamid Han'ın vizyoner bir devlet adamı olduğunu ifade eden Bağış, Darülaceze'nin içerisinde, cami, kilise ve havranın bulunduğunu hatırlattı.

Bağış, şunları kaydetti:

"Bize de böyle bir mekanda 15 yıldır her ramazan ayında buranın sakinleriyle bir araya gelmek nasip oldu. Yarın hangimizin Darülacaze'ye muhtaç kalacağını bilemeyiz. Bir anlık bir kaza, bir anlık yanlış bir karar hepimizi Darülaceze'ye muhtaç edebilir. Onun için böyle kurumların desteklenmesi çok önemli. Ben 15 yıldır bu kurumun yükseliş çizgisini yakından takip ettim. Sadece ramazanda değil, her fırsatta buraya geldim."

Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye için stratejik bir ülke olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir ülkeyle ilişkilerimizi geliştirmek, artırmak bizim için çok büyük bir misyon olacak. Halihazırda, Çek Cumhuriyeti, Türk turistlerin Avrupa'daki birinci tercihi. Öğrencilerimizin Erasmus programında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Çeklerin de kendi ülkeleri dışında tatile gittiklerinde birinci tercihleri Türkiye oluyor. Çek Cumhuriyetiyle ilişkileri artık her alana yaymamız lazım. Kültüre, sanata, savunma sanayinde, siyasi konulara yönelik de çalışmalar yapacağız."

125 yılda 125 bin insana yardım

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise Darülaceze'nin 100 bin insana 125 yıldır kol kanat gerdiğini belirterek, "Nice itilen, kakılan insanlara ev ve yuva olmuştur. Bugün burada kalanlar huzurlu ve mutlu. Gönlümüz istiyor ki bu tip müesseselere hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğunda da en güzel bizde olsun. Onun için Darülaceze gibi müesseselerin en güzel şeklinin dünyaya en güzel örneğini biz sunmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından, Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'a rehabilitasyon merkezinde Darülaceze sakinleri tarafından yapılan Siirt battaniyesi, kaşkol ve Kandilli yazması hediye edildi.

Programa, sanat camiasından Yavuz Bingöl, Umut Akyürek ve Tamer Karadağlı da katıldı.