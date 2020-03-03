Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Dışişleri Bakanını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Dışişleri Bakanını ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Dışişleri Bakanını ziyaret etti

7 saat önce

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere İdlib ve Yunanistan-Türkiye sınırındaki düzensiz göçmenler konularını görüştü.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, Çekya Dışişleri Bakanını ziyaret etti, System.String[]

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere İdlib ve Yunanistan-Türkiye sınırındaki düzensiz göçmenler konularını görüştü.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Bağış'ın Dışişleri Bakanı Petricek'i ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, ikili ve çok taraflı kuruluşlardaki ilişkilerin geliştirilmesi imkanının değerlendirildiği belirtilerek, "İdlib ve sınırdaki göçmenlerin durumu da ele alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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