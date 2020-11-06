Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, dünyada artan İslam düşmanlığına ilişkin, "Özellikle Avrupa'da bazı kesimler başta olmak üzere İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde beş yıldır düzenlenen; din ve kültürler arası diyaloğu konu alan konferansta Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Büyükelçi Egemen Bağış gibi çok sayıda konuşmacı, din ve vicdan özgürlüğü üzerine konuşma yaptı.

Bağış, konferansa, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği olarak, dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseriyle katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Koroya ilişkin bilgi veren Bağış, Koro'nun Antakya'da asırlardır barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve hoşgörü kültürünü temel aldığını, evrensel müzik dilini kullanarak farklı kültür ve inançları temsil eden çeşitli dillerde performans sergilediğini anlattı.

Bağış, Antakya Medeniyetler Korosu'nun son bir aydır bu konferansa hazırlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital platformda yapılan programa, video konferans yoluyla katılmak durumunda kaldığını kaydetti.

Koro'nun 3 ilahi dine ait eserlerin yanı sıra Türkçe ve Çekçe de eserler seslendirdiğini ifade eden Bağış, koroya ilham kaynağı olan Antakya'nın, Bizans'tan Osmanlı'ya, çok farklı kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını anlattı.

"Antakya hoşgörü şehri"

Barış, Antakya'nın ilk Hristiyan yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret ederek Antakya'da farklı dinlere mensup insanların barış içinde uzun yıllardır birlikte yaşadığını, bu kentte hoşgörünün tarihinin çok eskilere dayandığını ifade etti.

Kısa süre önce Federal Almaya Hükümetinin Din Özgürlüğü Özel Temsilcisi Markus Grubel tarafından dünya genelinde din özgürlüğünü ele alan bir raporun paylaşıldığını belirten Bağış, raporda küresel çapta dini inançlara yönelik baskı ve kısıtlamaların ciddi oranda artış gösterdiğine işaret edildiğini aktardı.

"Din ve inanç özgürlüğünü temel bir insan hakkı"

Bağış, raporda din ve inanç özgürlüğünü temel bir insan hakkı olduğuna dikkatin çekildiği ve dünya nüfusunun neredeyse dörtte üçünün din ve inanç özgürlüklerinin kısıtlandığı ülkelerde yaşadığı bilgisinin paylaşıldığını ifade etti.

Bu bağlamda dünya genelinde artan İslam düşmanlığına dikkati çeken Bağış, "Maalesef, özellikle Avrupa'da bazı kesimler başta olmak üzere, İslam ve Müslüman düşmanlığının ve peygamberimize saygısızlığın kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir Müslüman terörist olamaz, hiçbir terörist Müslüman olamaz. Terörist, masum insanları öldürmekten çekinmeyen kanlı bir katildir." ifadelerini hatırlatarak "İslam dahil tüm dinler çok açık bir şekilde öldürmeyi yasaklıyor. Her türlü şiddete karşı birleşmeli ve mücadele etmeliyiz." diye konuştu.