Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu

20.05.2022 18:44
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu.

Büyükelçi Kandaş, güven mektubunu sunduğu törende yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca Türkiye ile Esvatini arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini teşvik etmek için üst düzey gayretle çalışacağını söyledi.

Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesinin, Türk dış politikasının başlıca yönelimlerinden birini oluşturduğunu dile getiren Kandaş, "Türkiye'nin Afrika'ya açılma politikası, sadece geçici siyasi ve ekonomik beklentilerin yansıması değildir. Aksine bir Afro- Avrasya devleti olarak güçlü tarihsel ve kültürel boyutlarla zenginleştirilmiş bir sürecin ürünüdür." dedi.

Kandaş, Türkiye'nin Esvatini Krallığı'na gerçekleştirdiği sağlık, eğitim ve gıda yardımları ile yardım projelerine de değinerek, iki ülke arasında daha fazla iş birliği ve kalkınma projeleri gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kral 3. Mswati de Türkiye'nin hem Esvatini'de hem de Afrika genelinde gösterdiği yoğun iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Mswati, gelecekte iki ülke arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına yönelik niyetlerini dile getirdi.

Türkiye'nin halihazırda Esvatini Krallığı'nda büyükelçiliği bulunmuyor. Krallığa Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği akredite bulunuyor.

Türkiye, 2017 yılında ülkenin başkenti Mbabane'de büyükelçilik açılmasına ilişkin talebini Esvatini makamlarına iletmiş, Esvatini tarafı söz konusu karardan memnuniyetlerini dile getirerek, iki ülke arasında karşılıklılık esasına dayalı bir arazi tahsis etmişti.

2020 yılı itibarıyla Türkiye ile Esvatini yaklaşık 500 bin dolarlık ticaret hacmine sahip.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu
Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kandaş, Esvatini Kralı 3. Mswati'ye güven mektubu sundu

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Kaynak: AA

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