Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, ISESCO'ya katılıma ilişkin gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, ISESCO'ya katılıma ilişkin gelişmeleri görüştü

19.10.2022 23:50
Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, ISESCO'ya katılıma ilişkin gelişmeleri görüştü

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ile ikili iş birliği ve Türkiye'nin ISESCO'ya katılımına ilişkin devam eden resmi prosedürlerdeki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ile ikili iş birliği ve Türkiye'nin ISESCO'ya katılımına ilişkin devam eden resmi prosedürlerdeki gelişmeleri ele aldı.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Malik, görüşme sırasında ISESCO'nun stratejik vizyonunun ana eksenine ve organizasyonun yeterliliklerine odaklanan; şeffaflık, güvenilirlik ve herkese açıklık yaklaşımını izleyen stratejik yönelimleri aktardı.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin, ISESCO ile eğitim, bilim ve kültür alanlarında daha fazla iş birliği için gözlemci olarak örgüte katılma isteklerini dile getirdiğini belirten Malik, Organizasyonun üye ülkelerdeki yetkili makamlarla iş birliği içinde uyguladığı ve bazı Türk uzmanların katıldığı programlara, projelere ve faaliyetlere işaret etti.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, ISESCO'nun siyasi çekişmelerden uzak İslam dünyası ülkeleri arasındaki iş birliği için en iyi platform olduğunu vurguladı.

ISESCO'nun, söz konusu ülkeler arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliğinin doğru yolu olduğunu ifade eden Doğan, daha verimli bir ortaklık elde etmek amacıyla Türkiye'nin ISESCO'ya katılması noktasında resmi prosedürleri hızlandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 53. üye olarak yer aldığı ISESCO'ya katılım belgesi, Şubat 2017'de Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz tarafından sunulmuştu.

Kaynak: AA
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Ömer Faruk Doğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan, ISESCO'ya katılıma ilişkin gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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