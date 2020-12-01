Türkiye'nin resmi ilan portalı artık Eskişehir'deki kamu kurumlarının web sitesinde - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Valiliği ile başlatılan çalışmaya, Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin de katılması ile birlikte ilan.gov.tr'nin artık daha geniş kitlelere hizmet sunmaya başladığını belirtti.

Arda, kurumlar arası iletişimin önemine vurgu yaparak, bu çalışmanın kurumların yapmış olduğu ihalelere ilişkin bilgileri kamuoyuna duyurmak gibi yapılacak mal ve hizmet alım ihalelerine daha yaygın katılımın sağlanması gibi birçok ihtiyacı karşılayacağını belirtti. Resmi ilan portalı servis sağlayıcıları ile bu ve benzeri hizmetleri bedelsiz olarak kamuoyuna sunulduğunu belirten Aşkın, ayrıca ilan partalının herkesin erişimine açık olduğunu da ifade etti. Yerel ve ulusal basın web sitelerinde de ilan.gov.tr' ye rahatlıkla ulaşılabildiğini, uzun bir süredir yazılı basın ile birlikte hareket ettiklerini anlatan Arda Aşkın, Eskişehir'de yapılan bu çalışmanın yurt genelinde bir ilk olmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını ve diğer illere de örnek olunacağına inandıklarını belirtti. - ESKİŞEHİR