Türkiye'nin resmi ilan portalı Eskişehir'deki kamu kurumlarının sitesinde - Son Dakika

Türkiye'nin resmi ilan portalı Eskişehir'deki kamu kurumlarının sitesinde

02.12.2020 09:41
Türkiye'nin resmi ilan portalı Eskişehir'deki kamu kurumlarının sitesinde, System.String[]

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, Türkiye'nin resmi ilan portalı kentteki kamu kurumlarının internet sitesinde yer alacak.

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, Türkiye'nin resmi ilan portalı kentteki kamu kurumlarının internet sitesinde yer alacak.

Şube Müdürü Arda Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Valiliği ile başlatılan çalışmaya, Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin de katılmasıyla "ilan.gov.tr" internet sitesinin daha geniş kitlelere hizmet sunmaya başladığını duyurdu.

Kurumlar arası iletişimin önemine değinen Aşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışma kurumların yapmış olduğu ihalelere ilişkin bilgileri kamuoyuna duyurmak ya da yapılacak mal ve hizmet alım ihalelerine daha yaygın katılımın sağlanması gibi birçok ihtiyacı karşılayacak. Resmi ilan portalı servis sağlayıcılarıyla bu ve benzeri hizmetleri bedelsiz olarak kamuoyuna sunuyor. Ayrıca ilan portalı herkesin erişimine açık. Yerel ve yaygın basın web sitelerinde de 'ilan.gov.tr'ye rahatlıkla ulaşılabiliyor. Uzun süredir yazılı basınla hareket ediyoruz. Eskişehir'de belediyelerle yapılan bu iş birliğinin yurt genelinde bir ilk olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Diğer illere de örnek olunacağına inanıyoruz."

Aşkın, iş birliğinde emeği geçen Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin resmi ilan portalı Eskişehir'deki kamu kurumlarının sitesinde - Son Dakika


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