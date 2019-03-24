Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Rolü Sadece Bölgede Değil, Dünyada da Önemli"

Türkiye'nin Rolü Sadece Bölgede Değil, Dünyada da Önemli"

12 dakika önce

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, "Dünya siyasetinde ve istikrarında dalgalanmalar yaşanıyor.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, "Dünya siyasetinde ve istikrarında dalgalanmalar yaşanıyor. Eğer Amerika'da Trump başkansa o zaman her şey mümkündür. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin rolü sadece bölgede değil, dünyada da önemli. Türkiye'nin yaptığı siyaset, istikrarın ve iş birliğinin gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Sancak Dostları Platformu ve Laleli esnafı tarafından Fatih'te bir otelde düzenlenen Rumeli Buluşması'nda konuşan Ljajic, Balkan bölgelerinden Türkiye'ye gelen vatandaşların siyasette ve iş hayatında başarılı olduklarını söyledi.

Ljajic, şöyle konuştu:

"Siz başarılıysanız, Türkiye ile Balkanlar arasında olan ilişki, daha samimi ve güçlü olacaktır. Bu ne demektir? Bu bölgemizdeki barış ve istikrar demektir. Dünya siyasetinde ve istikrarında dalgalanmalar yaşanıyor. Eğer Amerika'da Trump başkansa o zaman her şey mümkündür. Bu sebepten dolayı Türkiye'nin rolü sadece bölgede değil, dünyada da önemli. Türkiye'nin yaptığı siyaset, istikrarın ve iş birliğinin gelişmesine katkı sağlıyor."

Sırbistan'da 590 Türk şirketinin olduğunu, Türk yatırımlarının Sırbistan ve Balkanlar'da önem arz ettiğini belirten Ljajic, iki ülke Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ilişkilerinin önemini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:17 Kaynak: AA

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