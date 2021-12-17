Türkiye'nin Roma ve Vatikan Büyükelçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçiler, AA foto muhabirlerinin 2021 yılı boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendikleri kareleri oyladı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Gücük, haber kategorisinde Anton Brink'in çektiği İzlanda'daki Fagradals Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğü ana ait "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti" başlıklı fotoğrafı seçti.

Büyükelçi Gücük, yaşam kategorisinden fotoğraf seçerken ise zorlandı. Gücük, Kars'ta İsmail Kaplan'ın çektiği "Doğanın renkleri" karesi, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafı ile Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraflarını övdü. Bu üç fotoğraf arasında gidip gelen Gücük, "Yaşam" kategorisindeki seçimini "Ailenin minik üyesi" isimli kareden yana yaptı.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini seçen Büyükelçi Gücük, "O anı güzel yakalamış." dedi.

Göktaş'ın seçimi yaşam kategorisindeki tercihi "İstanbul ve hilal" oldu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğeniye sunulan kareleri dikkatle inceledi.

Göktaş, haber dalında çok çeşitli kareler olduğunu dile getirerek "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı Mahmut Serdar Alakuş'un Marmaris'teki orman yangınları sırasında çektiği fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Göktaş, "(Ciğerlerimiz yandı) başlığıyla Marmaris'teki yangının dehşetini net bir şekilde ortaya koyan bu kareyi ben tercih ediyorum. Dolayısıyla oyumu bundan yana kullanıyorum. Çünkü maalesef, bu yaz yangınlar hakikaten başlıkta da kullanıldığı üzere hepimizin ciğerlerini yaktı." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde de Göktaş, tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı karesinden yana kullandı.

Büyükelçi Göktaş, "Bu fotoğraf, Avrupa yakasından çekilmiş. Asya yakasının Hilal ile birlikte görüntülendiği bir fotoğraf. Hem mükemmel bir manzara teşkil etmesi açısından hem de İstanbul'un Türkiye'mizin bu coğrafi niteliğini de vurgulaması açısından oylanmaya değer buluyorum ve tercihimi bu kareden yana kullanıyorum." diye konuştu.

Spor kategorisinde ise Göktaş, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kadınlar için daldı" başlıklı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in Pi Kadın Kanserleri Derneği ile göğüs kanserine dikkat çekmek için hastalıkla mücadele eden kadınlarla dalış yaptığı ana ait kareyi seçti. Göktaş, Ercümen'in bu dalışını önemli bulduğunu belirtti.