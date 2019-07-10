Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?
1 saat önce
Türkiye açısından ise süreç işlemeye devam ediyor.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:01
açısından ise süreç işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı
son olarak S-400'lerin Rusya
'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yükleme işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki kamuoyu, yakın gelecekte yaşanacaklarla ilgili ne düşünüyor? VOA Türkçe, bu sorunun yanıtını sokakta aradı
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