Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?
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Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?

1 saat önce

Türkiye açısından ise süreç işlemeye devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya, Güncel
Türkiye açısından ise süreç işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı son olarak S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yükleme işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki kamuoyu, yakın gelecekte yaşanacaklarla ilgili ne düşünüyor? VOA Türkçe, bu sorunun yanıtını sokakta aradı
Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:01 
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