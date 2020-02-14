Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı

6 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatının 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azaldığını bildirdi.

Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatı 2019'da yüzde 35 azaldı, System.String[]

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatının 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azaldığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin 2019'da Batı Avrupa'ya doğal gaz ihracatının 2018'e göre yüzde 9 azalarak 147,4 milyar metreküpe düştüğü belirtildi.

Geçen yıl Almanya'ya 53,5, İtalya'ya 22,1 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye'ye ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik düşüşle 15,51 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiği kaydedildi.

Gazprom, Türkiye'ye 2017'de 29 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, 2018'de bu rakam yaklaşık 24 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

Gazprom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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