Üye Girişi
Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor - Son Dakika

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor

23.06.2021 11:04
Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor, System.String[]

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, "Dünyada rüzgar yatırımları artmaya devam ederken Türkiye'deki üreticiler de global sanayiden ve piyasadan paylarını alacaklar.

Nordex Türkiye Genel Müdürü Habib Babacan, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, "Dünyada rüzgar yatırımları artmaya devam ederken Türkiye'deki üreticiler de global sanayiden ve piyasadan paylarını alacaklar. Dolayısıyla biz özellikle yerli üreticiler tarafında bu istihdamın artmasını bekliyoruz." dedi.

Babacan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nordex Teknik Eğitim Merkezi'nin tamamlanan genişletme çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, merkezin içerisindeki eğitim biriminin 2016'da öncelikle Nordex'in kendi teknisyen kadrosunu eğitmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Eğitim merkezinin büyümesiyle beraber kendi kadrolarını Almanya'da eğitime göndermek yerine kendi personelleriyle İzmir'de eğitmeye başladıklarını kaydeden Babacan, "2016'da ilk çekirdeği atılan eğitim merkezimiz zamanla büyüdü. Şu anda Nordex'in global organizasyonu içerisindeki en büyük eğitim merkezi İzmir'de." dedi.

Babacan, kurulduğundan bu yana merkezde yaklaşık 3 bin kişiye 30 binin üzerinde farklı eğitim verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda da İzmir Kalkınma Ajansı ile bir program çerçevesinde 100 meslek lisesi öğrencisine eğitim veriyoruz. Bu eğitim merkezimizde Nordex'in global organizasyonuna hizmet eden bölgesel bir yapıya dönmek istiyoruz. Eğitim kadromuz tüm uluslararası eğitimleri verebilecek kapasitede. Şu anda dört büyük dersliğimiz var. Onun dışında simülasyon merkezimiz var. Simülasyon merkezimizde yaklaşık 1500-1600 metrekare civarında. Yüksekte çalışma eğitimleri sağlayan platformlarımız var. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Türkiye'de bu kadar geniş çalışma platformlarının bir arada bulunduğu ve metrekare ve derslik sayısı olarak da bu kadar geniş bir araya geldiği kümelenme bizim merkezimizde var. Bu anlamda Türkiye'deki rüzgar enerjisi teknik eğitimi anlamında en büyük merkez burası oldu."

"Türkiye rüzgar alanında çok daha ciddi bir potansiyele sahip"

Türkiye'de rüzgar enerjisi endüstrisinin giderek büyüdüğüne ancak bu büyümenin sadece Türkiye odaklı olmadığına işaret eden Babacan, sektördeki pek çok üretici firmanın yurt dışına hem kanat hem kule ihracatı yaptıklarını söyledi.

Babacan, endüstrinin bu anlamda çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirterek, "Tabii türbin bakımı kısmına baktığınızda mevcut üniversiteler olsun meslek liseleri olsun, belli teknik eğitimler almakla beraber oradan çıkan personeli hemen türbin veya santrallerimizde çalıştıramıyoruz. Bu sebeple de zaten kendi eğitim merkezimiz var. Türkiye'de güçlü bir meslek lisesi ve üniversite altyapısı var. Buradan çıkan arkadaşlarımızı bizim türbin bakımı sağlayacak noktaya getirmemiz çok büyük bir problem olmuyor. Fakat sektörde yetişmiş eleman sayısına baktığımızda ihtiyacı karşılamıyor. Biz bunları eğiterek endüstriye kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rüzgar enerjisinin hem Türkiye'de hem de dünyada büyümeye devam edeceğini de ifade eden Babacan, kurulu gücün 10 bin megavata ulaşmakla beraber Türkiye'nin rüzgar alanında çok daha ciddi bir potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Babacan, rüzgar santrali kurulumlarının ve firmalardaki istihdamın artmaya devam edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünyada rüzgar yatırımları artmaya devam ederken Türkiye'deki üreticiler de global sanayiden ve piyasadan tabii ki paylarını alacaklar. Dolayısıyla biz özellikle yerli üreticiler tarafında bu istihdamın artmasını bekliyoruz. Şu anda 15 bine ulaştık. Tabii ki ilk 15 yıl sıfırdan bir noktaya geldiğimiz için çok hızlı bir büyüme oldu. Aynı hızı bekleyemeyiz ama bundan bir 15 yıl sonra rakamların 30 bine ulaşmasını bekleyebiliriz. Tabii bu sektöre özellikle üreticiler tarafında ve yatırımcılar tarafında verilmesi gereken desteklerle doğru orantılı büyüyecektir."

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor
Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor
Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak 11:42 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 11:29 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 11:21 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
12:34 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Profesör, Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı         
12:31
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da         
12:10
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı         
11:44
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu         
11:35
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:59:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli istihdam ihtiyacı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement