"Türkiye'nin rüzgar"ı büyümeye devam ediyor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü bu yılın ilk 6 ayında 246 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 7 bin 615 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) ocak-haziran dönemine ilişkin "Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu" yayımlandı.

Buna göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 71,85'i Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Mevcut projelerin yüzde 13'ü Akdeniz, yüzde 10,01'i Anadolu bölgesinde bulunuyor.

Türkiye'de yılın ilk yarısında il bazında rüzgarda toplam kurulu kapasite sıralamasında yu¨zde 19,20 ile I·zmir ilk sırada yer alırken bu ili yu¨zde 14,90 ile Balıkesir izledi. Manisa yu¨zde 8,80'lik payı ile rüzgar enerji santrallerinde üçüncü sırada yer aldı. Manisa'yı yu¨zde 6,64 ile C¸anakkale takip etti.

Kurulu gu¨ce ek olarak toplam 619,3 megavat kapasiteli 17 ru¨zgar enerji santrali ise halen inşaat halinde bulunuyor.

Rapora göre, bu yılın ocak-mart döneminde ru¨zgardan sagˆlanan elektrik oranı yu¨zde 8'in altına inmedi ancak sonraki aylarda mevsimsel sebeplerle du¨s¸u¨s¸ go¨ru¨ldu¨.

Haziran ayında ru¨zgardan elde edilen enerji Tu¨rkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yu¨zde 7,42'sini kars¸ıladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, ru¨zgar enerjisinin Tu¨rkiye enerji yelpazesindeki payının o¨zellikle son 7 yılda 3 kat bu¨yu¨du¨gˆu¨nu¨ belirtti. Yıldırım, "Tu¨rkiye'nin ru¨zgarda yakaladıgˆı bu¨yu¨me hızını o¨nu¨mu¨zdeki yıllarda da su¨rdu¨rmesi gerekiyor. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) 2020 Aralık ayında sona erecek. Biz ru¨zgarda bu¨yu¨menin devam etmesi ic¸in yeni YEKDEM fiyatının hem su¨rdu¨ru¨lebilir hem de finanse edilebilir bir c¸ıpa fiyat getirmesi gerektigˆini du¨s¸u¨nu¨yoruz." ifadelerini kullandı.