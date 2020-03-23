Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde - Son Dakika

Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde

6 saat önce

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve İSO 10002, 14001, 50001, 9001 alan, Gaziantep'in ve bölgenin tek, Türkiye'nin ise ikinci özel hastanesi olmanın gururunu yaşayan Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nin Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, korona virüsü için pandemi alarmı...

Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde, System.String[]

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve İSO 10002, 14001, 50001, 9001 alan, Gaziantep'in ve bölgenin tek, Türkiye'nin ise ikinci özel hastanesi olmanın gururunu yaşayan Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nin Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, korona virüsü için pandemi alarmı verilen günlerde Türkiye'de sağlık sektörünün Avrupa'ya göre çok daha ilerde olduğunu söyledi.


Türkiye'nin sağlık sisteminin Avrupa'dan ileride olduğunu kaydeden Medicalpark Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Kubba, "Türkiye'de doğru bilinen bazı yanlışlar var. Sağlık ihtiyaçlarınızı ertelememek gerekir. Hastaysanız, bir şikayetiniz varsa gelip tedavi olmak zorundasınız. Hatta böyle dönemlerde bunu daha hızlı yapmalısınız. Ertelemeyin, endişelenmeyin. Çünkü sağlık kuruluşları en güvenilir yerlerdir. Personel bilinçli ve en iyi korunandır. Her türlü koşula göre eğitim almış, kriz planlarını sürekli yenileyen kadrolardır. Yine de evden çıkmak istemeyen hastalarımız için online çözümlerimiz mevcuttur. Telefonla da destek olabiliyoruz. Bu konuda her zaman doktorlarımıza ve bütün sağlık kurumlarımıza güvenin. Ben Türkiye'deki sağlık sektörünün Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doktorlarımıza güveniyorum. Hastanelerimizin yetişmiş personeline inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketten aslında önce sağlık sektörünün yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Muhtasar, KDV indirimlerinden sağlık kuruluşları da yararlanmalıdır. Çünkü hepsine bir teşekkür, şükran borcumuz var" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]