Türkiye'nin sağlık turizmi Ukrayna'da tanıtılacak - Son Dakika
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Türkiye'nin sağlık turizmi Ukrayna'da tanıtılacak

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), sağlık turizminde Türkiye'ye ilginin giderek arttığı Ukrayna'da ofis ve tanı merkezi açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin sağlık turizmi Ukrayna'da tanıtılacak, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), sağlık turizminde Türkiye'ye ilginin giderek arttığı Ukrayna'da ofis ve tanı merkezi açmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu şirketi USHAŞ'ın Direktörü Uluç İçöz, USHAŞ'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ofis açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kiev'de DHA'nın sorularını yanıtlayan İçöz, USHAŞ'ın faaliyetleri ve Ukrayna'daki planlarıyla ilgili bilgi verdi. USHAŞ'ın, Türkiye'de sağlık turizmini koordine etmek amacıyla kurulan bir kuruluş olduğunu belirten İçöz, "USHAŞ, sağlık turizminin Türkiye'de daha da üst noktalara erişmesi için tüm paydaşları bir araya getirerek organizasyonu, gözetimi ve gerekli destekleri sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu şirketi. USHAŞ'ın faaliyet alanlarından biri de özel sektör ve kamu hastaneleri ile hizmet sunucuları için bir nevi koçbaşı olup diğer ülkelerle ilişkiler kurarak Türkiye'nin sağlık turizminde nüfuz sahasını genişletmek" dedi.

UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE TALEP ARTIYOR

Yurt dışında faaliyet göstermek için hedef ülkeler belirlediklerini, bazı ülkelerde USHAŞ ofislerinin kurulma aşamasında olduğunu söyleyen İçöz, "Ukrayna'da şu anda Türkiye'nin sağlık turizmine ciddi bir talep var. Ancak bunun daha sistematik bir hale getirilmesi önemli. Ukrayna'da ilk etapta ofis, sonrasında tanı merkezi açmayı planlıyoruz. Ukrayna bizim hedef ülkelerimizden biri. Ukrayna'da Türkiye'ye sağlık turizmi konusunda gösterilen ilginin sürekliliğinin sağlanması bizim için önemli" diye konuştu.

UKRAYNALILARIN ONKOLOJİDE TERCİHİ TÜRKİYE

Ukrayna vatandaşlarının özellikle onkoloji alanında Türkiye'de tedavi olmayı tercih ettiklerini belirten yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ülkemizde sağlık hizmetleri çok gelişmiş olduğu için, sadece onkoloji değil, her türlü alanda hem Ukrayna hem de diğer ülkelerden daha fazla kişiye hizmet vermek istiyoruz. USHAŞ'ın portföyünde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastaneler bulunuyor. Öncelikli hedeflerimiz, sağlık turizmi yoluyla ülkemize döviz girdisi sağlanması ve yurt dışında sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin doğru adreslere yönlendirilerek, tedavi sonrasında da takiplerinin yapılması."

2019'DA 20 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı iş forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye, sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi" ifadelerini kullanmıştı.


Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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