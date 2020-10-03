Türkiye?nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye?nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyorORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na kurulan Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Türkiye?nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyor

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na kurulan Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Çambaşı Yaylası daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz' dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliğiyle ön plana çıkan Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nı yeniden inşa ediyor. Özellikle yayla merkezinin ve kayak merkezinin yenilenmesiyle birlikte yaylaya kazandırılan beş yıldızlı otel ve bungalov evlerle Çambaşı Yaylası, Türkiye'nin en önde gelen turistik merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak merkezinin tüm altyapısı yenilenen kayak merkezinde sosyal tesis alanları da büyütüldü. Ayrıca pist sayısı 5'ten 14'e çıkarılırken, pist uzunluğu ise 15 kilometreye uzatıldı. Tesiste, acemi kayakçılar için de 100 metre yürüyen bant ve pist yapımı için çalışmalar devam ediyor.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yayla merkezinde bulunan 62 binanda dış cephe giydirme çalışması gerçekleştirdi. 12 bungalov evin yapıldığı yaylada, inşaat çalışmaları devam eden 5 yıldızlı otelin önümüzdeki yıl hizmete açılması bekleniyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Güler, hedeflerinin Çambaşı'nı Türkiye ve dünyanın tanıdığı bir turizm merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Başkan Güler, 'Çambaşı Yaylası daha evvelden mahalli bir merkezdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden ve turistik merkezlerinden biri olmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda Palandöken ile Uludağ ile Kartalkaya ile rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra hedefimiz ise dünya ile rekabet edebilecek bir merkez haline getirmek olacak. Planlı programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Dış cephelerin estetik bir şekilde yenilenmesi, kayak merkezi, bungalov evler ile çok güzel bir hale getirdik' diye konuştu.'KAYAK TESİSLERİNİ YENİDEN YAPTIK?

Kayak tesislerinin yeniden yapıldığını ve yoğun bir alt ve üst yapı çalışması sürdürdüklerini belirten Güler, 'Burayı neredeyse yeniden altyapısıyla, üstyapılarıyla yeni bir kayak merkezi yapıyoruz. Tüm sistemi değiştiriyoruz. Sosyal tesisleri büyütüyoruz. 200 kişiye yemek verirken 2 bin kişiyle yemek verecek hale getiriyoruz. Kayak tesis ve sistemleriyle çağdaş bir konfora ulaşacak. Ayrıca zaman zaman az kar yağdığında buraya kar makinesi alacağız. Doyasıyla buranın karlı günlerinin sayısı arttıracağız' şeklinde konuştu.


Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Türkiye, Kayak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye?nin sahile en yakın kayak tesisi, sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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