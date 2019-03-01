Türkiye'nin Sahilleri ve Plajları Büyüleyici'

ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2016 ve 2017 yılında yaşanan turist sayısındaki düşüşü geride bıraktığını söyledi.

ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2016 ve 2017 yılında yaşanan turist sayısındaki düşüşü geride bıraktığını söyledi. Geçen yıla göre bu yıl Türkiye'ye gidecek turist sayısının daha da artacağını belirten Fiebig, Türkiye'nin, özellikle Alman aileler için cazip hale geldiğini ifade etti. Almanya'da çok sayıdaki havaalanından Türkiye'ye direkt uçuş imkanının bulunması ve fiyat ile hizmet dengesinin Türkiye'yi cazip hale getirdiğini söyleyen Norbert Fiebig, şöyle konuştu:



TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA



"Türkiye bu yıl İspanya ve Yunanistan ile birlikte en çok tercih edilen ülke. Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinin çok sayıda geçerli nedeni var. Büyük bölümünün ilk tercihi Akdeniz ülkeleri. Rezervasyonların yüzde 70'i Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere yapıldı. Türkiye, Almanların en çok tercih ettiği ülkeler listesinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada. Türkiye'nin tercih edilmesi sadece Avrasya kültürü sunması, çok çeşitli ve büyüleyici manzaraları, canlı şehirleri ve dünya çapında cezbedici kültür varlıklarına sahip olmasından değil, aynı zamanda sahilleri ve plajları da büyüleyici. Etkileyici Türk misafirperverliğinden ve yemeklerinden bahsetmiyorum bile. Türkiye, farklı tatil olanakları sunan bir ülke. Almanya'daki tüm büyük havaalanlarında Türkiye'ye ulaşım var. Ayrıca Türkiye'ye seyahat etme kolaylığını da unutmamak lazım."



'OTEL YELPAZESİ GELİŞTİ'



"Son yıllarda otel yelpazesi gelişti. Çok sayıda beş yıldızlı otellerin yanı sıra daha küçük ve butik oteller de artık hizmete girdi. Özellikle bu küçük oteller tur organizatörlerin ilgisini çekiyor. Bu olumlu gelişmenin sürdürülmesi, hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın ortak çıkarınadır. Türk turizmi için Almanya önemli turist kaynağıdır. Elde edilen sonuç son aylarda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden rayına oturtulması için yapılan teşviklerin ve çabaların bir sonucudur. Bundan vazgeçilmemelidir. Türkiye'ye daha fazla turist çekmek için yumuşama politikalarının sürdürülmesi önemli. Politikacılar, turistlerin Türkiye'den uzaklaşmasını sağlayacak tutumlara girmemesi gerekir."



'TURİSTİK ALT YAPISI HARİKA'



"Türkiye, turistik alt yapısı harika olan bir ülke. Yaygın 'her şey dahil' tatil sunumu özellikle aileler için çok cazip. İyi bir fiyat-hizmet dengesine sahip. Türkiye'nin Alman turistleri için cazibesini koruması ve daha da güçlendirmesi için turizm yapısını değiştirip geliştirmesi gerekir. Yüksek sezon dışı dediğimiz kış ve bahar aylarında da daha çok turist çekmesi için doğa ve yürüyüş turlarına yatırım yapılmalı. Almanya'da son dönemlerde doğa ve yürüyüş turlarına büyük ilgi var."

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