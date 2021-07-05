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Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz hayatını kaybetti

05.07.2021 17:13
Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz hayatını kaybetti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Yorulmaz'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bilgi metnine göre, 1964'te doğan Yorulmaz, 1990'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Bakanlıktaki görevine 1993'te başlayan Yorulmaz, merkezde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Yurtdışı Tanıtım, Diplomatik Arşiv, Bilgi İşlem gibi birimlerde yurt dışında da Cidde Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği, Aşkabad Büyükelçiliği, Sidney Başkonsolosluğu, Podgoritsa Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğunda görevlerde bulundu.

Yorulmaz, St. Petersburg Başkonsolosluğu görevine 14 Ekim 2020'de başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Yorulmaz hayatını kaybetti - Son Dakika


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