Türkiye'nin "Sakin Kenti" Buz Şelaleleriyle Alpler'i Aratmıyor

MURAT ASLAN - Kış turizm merkezi Erzurum 'un "sakin kent" ilan edilen Uzundere ilçesindeki şelalelerin donmasıyla 300 metre yüksekliğe ulaşan buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunarak adeta bu alanda öne çıkan Alpler'i aratmıyor.Yurtta kışın en sert ve çetin geçtiği geçtiği illerden olmasına rağmen bu özelliğini hem ekonomik kazanca hem de eğlenceye dönüştüren Erzurum, her geçen gün kış turizminde adından söz ettiriyor.Kayak sezonunu yurtta ilk açıp en son kapatan şehir olarak kış turizmini yılın büyük bölümüne yayan Erzurum, ülkedeki tek atlama kulelerinin yanı sıra dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri başta olmak üzere çeşitli tesis ve spor salonları ile kayak, snowboard, alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, curling, buz pateni gibi kış sporlarını yapanlara önemli fırsatlar sunuyor.Hem hava hem kara yolu ile ulaşım fırsatı, hem konaklama imkanları hem de şehirdeki tesislerden yararlanmak isteyenlere yöresel lezzetleri tatma olanağı sunduğu için cazip olan kentin gözde kayak merkezi Palandöken, gece gündüz kayak imkanı sunan 12 kilometrelik ve alternatif pistleri ile otellerinde yerli yabancı turistleri ağırlıyor.Her geçen yıl konuklarının ilgisi artan şehir son yıllarda ise "sakin kent (cittaslow)" seçilen Uzundere ilçesindeki doğal güzellikleri ve alternatif kış sporları olanakları ile misafirlerini cezbediyor.Doğal güzellikleri ile yazın da turistleri ağırlayan ilçe, son yıllarda dağlık alanlardaki şelalelerin kışın buz tuttuğu Cevizli bölgesinde buz tırmanışı yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcılar ve ekstrem sporcularını konuk ediyor.Ülkenin çeşitli illeri dışında dünyanın farklı ülkelerinden ilçeye gelen dağcılar ve ekstrem sporcuları, 25 metreden 300 metre yüksekliğe varan çok sayıda şelalenin buz tuttuğu yörede bozulmamış doğal ortamdaki farklı rotalardan buz tırmanışı yapıyor.Eşsiz doğal güzellikleri bulunan kentin bembeyaz örtüyle kaplı olmasına rağmen karın daha az olduğu Uzundere ilçesi sporculara buz tırmanışı yapılacak alana daha kolay ulaşım ve güvenli tırmanış imkanı veriyor.Bu açıdan dağcılar için avantajlı olan ilçenin donan şelalelerindeki bakir buz kütleleri, buz tırmanışı için dünyada alternatif güzergahlar arayan dağcılara eşsiz rota ve imkanlar sunuyor.Sakin kent özellikleri bakımından dağcılar açısından buz tırmanışlarının Avrupa 'da en yaygın yapıldığı ve doğal güzelliği ile öne çıkan Alpler'e alternatif oluyor."Uzundere'de mükemmel denecek seviyede buz şelaleleri var"Uzundere'de buz tırmanışı yapan dağcılardan Azerbaycan Dağcılık Federasyonu Başkanı İsrafil Aşurlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın en yüksek dağı Everest dahil birçok tırmanış gerçekleştirdim. Burayı ilk kez gördüğünde oldukça şaşırdım. Türkiye aslında sıcak havasıyla biliniyor, buz tırmanışı yapıldığını hiç duymamıştım fakat Uzundere'de mükemmel denecek seviyede birçok buz şelalesi var." dedi.Aşurlı, buz tırmanışı yapanların genellikle Alpler'i bildiğini söyleyerek, "Buz tırmanışında zorluk derecesi şelaleye göre değişim gösterir. Uzundere'de 300 metrelik yeni parkur açıldı ve bu oldukça uzun mesafe. Fransız arkadaşımız Maynadier bugün o parkuru denedi. Buz tırmanışı yapanlar genellikle Fransız veya İtalyan Alpleri'ni biliyor fakat bence burada tanıtımı yapıldığında çok önemli potansiyel var." ifadelerini kullandı."Erzurum'u doğası ve tarihi zenginliği farklı kılıyor"Uluslararası Dağcılık Federasyonunda bazı görevlerde de bulunduğunu ifade eden Aşurlı, sözlerini şöyle tamamladı:"Özellikle buz tırmanışı konusunda her sene gelen sporcu sayısındaki artışa baktığımda burada ne kadar önemli potansiyel olduğunu görebiliyorum. Erzurum'un uluslararası buz tırmanışı yapılan bölgelere göre en önemli avantajı doğası. Doğal yapısı kesinlikle diğer bölgelerden farklı ve tarihi zenginliği burayı farklı kılıyor."Dünyaca ünlü Fransız dağcı Mathieu Maynadier de Erzurum'a ilk olarak 4 sene önce buz tırmanışı için geldiğini söyledi. Söz konusu tarihten itibaren buz tırmanışı için Erzurum'a gelmeyi sürdürdüğünü anlatan Maynadier, "15 yıldır profesyonel dağcıyım. Uzundere'de buz tırmanıcıları için büyük potansiyel var. Bölgenin orijinalliği kimsenin daha önce burada tırmanmamış olmasından geliyor. Bu sene hava biraz sıcak olduğu için biraz şanssızdık ama tırmanışlarımızı her gün farklı rotadan yaptık. Hava sıcak olduğu için tırmandığımız parkurları tekrar tırmandık." dedi."Bu bölge buz tırmanışı yapmak için oldukça egzotik"Maynadier, Avrupa'daki Alpler'de buz tırmanışlarının yaygın yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Erzurum'un Alpler'e göre ilginç bir özelliği var. Bu da henüz çok fazla dağcının burada tırmanmamış olması. Bu bizim için oldukça iyi, çünkü her seferinde yeni parkurlara tırmanma olasılığı karşımıza çıkıyor ama yakın zamanda buranın da uğrak yer olacağını biliyorum. Buz tırmanışı Amerika Kanada veya Norveç gibi ülkelerde çok yaygın ancak bu bölgeler Erzurum'a hiç benzemiyor. Orijinal deneyim yaşamak isteyenlerin Uzundere'yi görmesi gerekir. Bu bölge buz tırmanışı yapmak için oldukça egzotik, orijinal tur yapmak isteyenler burayı denemeli."Mathieu Maynadier'in takım arkadaşı Charles Noirot de Uzundere'nin oldukça güzel olduğunu fakat buz tırmanışı için biraz sıcak bir döneme denk geldiklerini belirtti.Noirot, Erzurum'un kışın daha soğuk olduğunu anlatarak, "Burada 2 hafta önce hava buz tırmanışı için daha elverişliymiş, seneye iki hafta önce gelebilirim. Üç gündür buz tırmanışı yapıyorum, burada zorlu ve güzel parkurlar var. Dağ tırmanışı yapmak için Antalya 'ya gideceğim. Türkiye dağcılık anlamında da büyük potansiyele sahip." dedi.