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Türkiye’nin salgına karşı gizli silahı ‘iç talep’
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.
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22.04.2020 06:31:25. #1.13#
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