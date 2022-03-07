Türkiye'nin sanal sınırlarını kadın siber uzmanlar koruyacak - Son Dakika
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Türkiye'nin sanal sınırlarını kadın siber uzmanlar koruyacak

07.03.2022 12:14
Türkiye'nin sanal sınırlarını kadın siber uzmanlar koruyacak

Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında, kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılması amacıyla 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçireceğini duyurdu.

Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında, kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılması amacıyla 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçireceğini duyurdu. Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik programa siber güvenlik konusuna ilgi duyan tüm kadınlar başvurabilecek. Ayrıca planlanan program kapsamında, her adayın yazar olarak yer alacağı rehber niteliğinde siber güvenlik cep kitabı da oluşturulacak.

Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında; siber güvenlik ekosistemindeki gelişim yolculuklarına rehberlik edecek programa ülke çapında siber güvenliğe ilgi duyan tüm kadınlar 31 Mart tarihine kadar, Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden başvuru yapabilecek.

"YENİ PROJEMİZ, KADINLARIN SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİNE KAZANDIRILMASINA KATKI SUNACAK"

Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nın sağlayacağı katkılar hakkında açıklamada bulunan Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, şunları söyledi:

"Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, birçok yeni ürünün hayatımızda yer almasını sağladı ve her ürün, bilgi güvenliği konusunu gündeme getirdi. Siber güvenlik alanında bilgi güvenliği ihlalleri, internetteki zararlı içerikler veya sosyal mühendislik saldırıları gibi kritik gündemlerle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunlar toplumsal farkındalık ve yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Tam da bu noktada güvenlik konusuna dikkat çekmek, her paydaşın izini bıraktığı bir eser ve Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların hayatlarına dokunması adına Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçiriyoruz. Biz Turkcell olarak kariyerin sabit ve uzak bir hedef değil, sürekli bir gelişim yolculuğu olduğuna inanıyoruz. Kadınların yetkinliklerini keşfedebilmeleri ve kendi kariyerlerini oluşturmalarına katkıda bulunmayı amaçlayarak hem bu alanda istihdamı artırmak hem de Türkiye'nin sanal sınırlarının korunması adına daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Yeni projemiz, bir yandan tüm iş süreçlerimizin odağına aldığımız sürdürülebilirlik prensiplerimizi desteklerken, diğer yandan kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılmasına da önemli ölçüde katkı sunacak."

PROGRAMA KATILIMDA YAŞ SINIRI YOK

Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'na katılım için yaş sınırı bulunmuyor. Programa başvurmak için tek ön koşul, Turkcell'in oluşturduğu Geleceği Yazanlar Platformu'nda, Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi'ni başarılı şekilde tamamlamak olacak. Eğitimin ardından genel yetenek ve teknik test sonrasında seçilen 80 aday, bootcamp programına tabi tutulacak. Bootcamp programında ise öğrenilen her bilginin deneyimlendiği yerel ağ sızma testleri, yetki yükseltme çalışmaları, mobil uygulama sızma testleri ve kablosuz ağ sızma testi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede bilgiler, gerçek senaryolarla desteklenmiş olacak.

Bootcamp sürecinde gerçekleştirilecek bir diğer çalışma da her adayın yazar olarak yer alacağı siber güvenlik cep kitabı olacak. Kadın katılımcılar, Turkcell'in siber güvenlik mentorları eşliğinde yazılarını yazarak eğitim sürecini tamamlayacak. Ayrıca her katılımcı, yaşadığı şehirdeki STK, üniversite ve ilgili topluluklarda kitabın içeriğini tanıtarak toplumsal farkındalığa katkı sağlayacak. Programı yürüten Turkcell Akademi'nin yayınlayacağı ilk kitap olmasının ötesinde teknoloji alanında önemli bir eser de kazandırılmış olacak.

Programla ilgili başvuru ve ayrıntılı bilgiye https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/superkadinlar adresinden ulaşılabiliyor.


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Kaynak: DHA

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