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Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

23 dakika önce

İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı.

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İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 50'ye giren sanayi devleri... Sıralamaya giren
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
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