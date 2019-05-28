Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
23 dakika önce
İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketini açıkladı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. İşte ilk 50'ye giren sanayi devleri... Sıralamaya giren
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
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