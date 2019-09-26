Son Dakika Haberleri: “Türkiye’nin sanayileşmede geri kalma lüksü ve hakkı yoktur”
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“Türkiye’nin sanayileşmede geri kalma lüksü ve hakkı yoktur”

1 saat önce

Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Ergun Kağıtçıbaşı, dünyada sanayileşmede yaşanan hızlı gelişmelere işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sanayileşmede geri kalma lüksü ve hakkı yoktur" dedi.

“Türkiye’nin sanayileşmede geri kalma lüksü ve hakkı yoktur”, System.String[]

Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Ergun Kağıtçıbaşı, dünyada sanayileşmede yaşanan hızlı gelişmelere işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin sanayileşmede geri kalma lüksü ve hakkı yoktur" dedi.

Türkiye, Bursa, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:50 
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