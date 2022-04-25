Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışı yapıldı - Son Dakika

SAO Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Murat Ateş, Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, Brezilya Dışişleri Bakanlığı Sao Paulo Temsilcisi Büyükelçi Raymundo Magno, Sao Paulo eyalet yönetiminden temsilciler ve farklı ülkelerden başkonsoloslar katıldı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Sao Paulo Temsilcisi Magno, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Sao Paulo şehrine ziyaretinden onur duyduklarını ifade ederek, "Burası hem kültürel hem ekonomik anlamda Latin Amerika'nın merkezi bir şehri. Bu güzel Başkonsolosluk için sizi çok tebrik ederim." dedi.

Brezilya-Türkiye ilişkilerinin çok eski, sağlam ve daima olumlu, pozitif bir çerçevede olduğunu belirten Magno, "Türklerin entegrasyonu bizim için önemli. Bunun örneğini Türkiye'den gelen göçmenlerin gerek politika gerek ekonomi alanında gösterdikleri başarılar ile de kanıtlıyoruz. Şahsen, Türkiye benim çok beğendiğim ülkeler arasında. İnsanlık tarihinin beşiklerinden birisi olan İstanbul'da bizzat iki kere bulundum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun resmi ziyaretlerine değinen Magno, "Yarın başkent Brazilya'da olacaksınız ve önemli işlere imza atacaksınız. Yüksek iş konseyi toplantısında bakanımızla bir araya geleceksiniz, Devlet Başkanı Bolsanaro ile toplantı yapacaksınız, Brezilya'nın bağımsızlığını temsilen bir gösteriye katılacaksınız. Bakan Çavuşoğlu yarın bizim diplomasi enstitümüz Rio Branco'da bir ders verecek." diye konuştu.

Büyükelçi Ateş de yeni hizmet binasının açılmasından duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"35 yılı aşkın bir süredir Dışişleri Bakanlığında çalışıyorum ve bu uzun meslek hayatımda tespit ettiğim en önemli unsurlardan bir tanesi de başkonsoloslukların önemi ve düzgün çalışmasıdır. Başkonsolosluklar ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde pek çok çeşitli katkı sağlamaktadır. Tabii bunların başında vatandaşlarımıza verdiğimiz pasaport, vekaletname gibi kritik hizmetler vardır ki bu hizmetler o insanlar için hayati öneme sahip olabilir. Benzer şekilde yabancıların da ülkemizle ilişkilerinde başkonsolosluklar önemli bir köprü görevi görmektedir. Yeni hizmet binamıza geçmekle bugüne kadar verdiğimiz hizmetleri daha da iyi yapacağımıza eminim."

Sao Paulo Başkonsolosu Evren de yaptıkları çalışmaları aktararak "Sao Paulo Başkonsolosluğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2010 yılında Brezilya'ya yapmış olduğu tarihi ziyaret sırasında ilk binası açılarak faaliyete geçti. Biz başkonsolosluk olarak sadece Sao Paulo'da değil, geniş bir coğrafyaya yayılan Brezilya'da her türlü konsolosluk hizmetlerini sadece Türk vatandaşlarına değil Brezilyalı vatandaşlara ve üçüncü ülke vatandaşlarına sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve törene katılan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.