Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden Boşnak öğrencilere tablet ve bilgisayar - Son Dakika

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile iş birliğinde Bosna Hersek'teki öğrencilere 100 tablet ve bilgisayar yardımında bulundu.

YEE'nin Bosna Hersek'te 2011 yılından beri yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi kapsamında yapılan bilgisayar yardımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde eğitimlerine evden devam eden öğrencilere ulaştırıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Bosna Hersek'teki eğitim projelerine destek vermeye devam edileceği ifade edilerek, dünyayı etkisi altına alan salgın günlerinde öğrencilerin eğitim şartlarına uyum sağlamaları için tablet ve bilgisayarın büyük önem taşıdığı belirtildi.

YEE tarafından Bosna Hersek'te uygulanan Tercihim Türkçe Projesi çerçevesinde 8 bin 500 öğrenci Türkçe öğrenirken, birçok kültürel, sanatsal ve spor yarışmalarına da katılma imkanı buluyor.