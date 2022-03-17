Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti

17.03.2022 21:45
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde resmi temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrinde resmi temaslarda bulundu.

Girgin, burada Una-Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ile bir araya geldi.

Büyükelçi Girgin, Türkiye'nin, Bosna Hersek'te turizm ve tarımın gelişmesinde yardımlarının devam edeceğini ve Bihaç'taki Fethiye Camisi'nin yenilenmesine destek vereceğini belirtti.

Tarım alanındaki yatırımların desteklendiğini aktaran Girgin, "Bunun haricinde, Una-Sana Kantonu Emniyet Müdürlüğüne mülteci krizi kapsamında ekipman desteğinde bulunduk. Bu yardımlarımız devam edecek. Bu kanton turistik zenginliklerle dolu ve bu alanda da desteklerimiz olacak." dedi.

Ruznic ile bir araya gelmesinin ardından, Bihaç Müftülüğünü ziyaret eden Girgin, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Sanski Most şehrindeki alışveriş merkezinin inşaatına destek verdiğinin altını çizdi.

Bihaç Müftüsü Mehmed Kadric, "Fethiye Camisi'nin restorasyonu için başvurumuzu yaptık. Türkiye'nin bu konudaki desteklerini bekliyoruz. Sırp Cumhuriyeti'nde bir mektebin yapılmasına Diyanet Vakfının verebileceği destekler üzerine de konuştuk." ifadesini kullandı.

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Saraybosna, Büyükelçi, Fethiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti - Son Dakika


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