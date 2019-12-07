Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Anadolu Ajansı'nın (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Koç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan üç fotoğraf için oy kullandı.

Koç, haber kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu, Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Büyükelçi Koç, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.