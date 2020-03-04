Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Mostar'da temaslarda bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Mostar'da temaslarda bulundu (2) - Son Dakika

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Mostar'da temaslarda bulundu (2)

29 dakika önce

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde temaslarda bulundu.

Büyükelçi Koç ve beraberindeki heyet, Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic ve Mostar Müftüsü Salem Dedovic ile bir araya geldi.

Koç, burada yaptığı açıklamada, Mostar'da turizmden ekonomiye birçok projeyi ele aldıklarını ifade ederek, "Bizim arzumuz ve temennimiz yaklaşan seçimlerde Mostar'daki sürecin olumlu yönde gelişmesi. Temennimiz iyi ve güzel sonuçların çıkması." dedi.

Beslic ise Türkiye'nin birçok alanda Mostar ve Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Koç, Mostar'daki temasları kapsamında ayrıca, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu ve burada faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubesini ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Osmanlı zamanında yapılan kilise onarılıyor

Dzemal Bjedic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elvir Zlomusic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkililerini de ziyaret eden Koç, Mostar'da restorasyonu devam eden ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret ederek kilise temsilcileriyle bir araya geldi.

Kilise papazı Radivoje Krulj, kilisenin Sultan Abdülaziz zamanında yapıldığını anımsatarak, "Bosna Hersek'in ulusal anıtı olarak da kabul edilen kilisede devam eden çalışmalar hakkında sayın büyükelçiyi bilgilendirmek bizi mutlu etti." dedi.

Büyükelçi Koç'un eşi Pınar Koç da Mostar'daki yetimhaneyi ziyaret etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Mostar'da temaslarda bulundu (2)

Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:55 Kaynak: AA
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