Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti - Son Dakika

Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti

25 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un satışına izin verildiğini açıkladığı koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacının adı belli oldu. Koronavirüs hastalarında kullanılan ve olumlu sonuçlar verdiği açıklanan Hidroksiklorokin ilacının muadili olan yerli ilacın adının Korokin olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerli koronavirüs ilacına satış izni verildiğini duyurduğu paylaşımının ardından herkesin merak ettiği ilacın adı ortaya çıktı.

Fahrettin Altun'un, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik" dediği ilacın Koçak Farma tarafından üretilen Korokin olduğu ortaya çıktı. Bu ilaca Sağlık Bakanlığı tarafından yüksek öncelik verilerek ruhsatlandırıldı ve satış izni verildi.

ORJİNAL İLAÇLA AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR

Jenerik yani muadil koronavirüs ilacı olarak tanımlanan Korokin, sıtma ilacı olarak bilinen Hidroksiklorokin ile aynı aktif bileşenleri içerirken orijinalleriyle aynı kuvvetlerde ve dozaj formunda bulunuyor.

Türkiye'nin satışına izin verdiği yerli ilacın adı netleşti

SITMA İLACIİLE KORONAVİRÜSTE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada henüz Kovid-19 tedavisinde sadece bu virüse etkili olarak geliştirilen bir ilaç bulunmadığını ancak çalışmaların çok hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin de Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimi ve yeni ilaç geliştirilmesine yönelik yerli firmalarca yürütülen Ar-Ge faaliyetlerine destek verdiğini vurgulayan Koçak, şu an için "hidroksiklorin" etken maddeli sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde kullanılmasından başarılı sonuçlar elde edildiğini anlattı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SALGININ BAŞINDA SITMA İLAÇLARINI STOKLAMIŞTI

Bilindiği üzre Sağlık Bakanlığı korona salgınının başladığı günlerde sıtma ilacı olarak bilinen Hidroksiklorokini eczanelerden toplamış ve bir milyon ilaç hastalar için kullanılmak üzere stoklanmıştı. Korokini üreten firma Çin'den ithal edilen ve yine hastalarda olumlu sonuçlar ürettiği açıklanan Favipravir ilacının muadilini üretmek için da çalışmalarını sürdürüyor.

JENERİK İLAÇ NEDİR?

Jenerik ilaç, orijinal bir ilaca eşdeğer bir alternatif olan ilaç anlamına gelmektedir.

Jenerik ilaçlar, orijinal marka ürünlerle aynı aktif bileşenleri içerir ve orijinalleriyle aynı kuvvetlerde ve dozaj formlarında bulunur.

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Altun, Koçak Farma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:58 

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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti - Son Dakika
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