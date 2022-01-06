Türkiye'nin savaş uçağı işte böyle olacak! Tanıtımı yayınlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

"MİLLİ MUHARİP UÇAK 2029'DA GÖKLERDEKİ YERİNİ ALACAKTIR"

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz mühendislik merkezi Milli Muharip Uçak Projemizin inşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2 bin 300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecek. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip Uçağımız test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır."

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞININ TANITIMI GÖSTERİLDİ

Törende Türkiye'nin Milli Muharip Uçağının tanıtım videosu da yayınlandı. TSK'nın envanterine katmayı planladığı uçak Türkiye'nin, gücüne güç katacak. 2029'da semalarda olması planlanan Yerli Muharip Uçak'ın peyder pey F-16'ların yerini alması planlanıyor.