'Türkiye'nin Savunma Sanayi Stratejisi' konulu sempozyumda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SETA Vakfının düzenlediği "Türkiye'nin Savunma Sanayi Stratejisi" konulu sempozyumda açıklamalarda bulundu. Savunma sanayindeki atılımlara ve gelişmelere değinen Demir, SETA Vakfı ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği içerisinde savunma sanayi adına yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.



Yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi ve ilerletilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Ülkemizde çeşitli meselelere eğilen ve fikir üreten bir organizasyon olarak gerçekten dikkat çekici faaliyetlerde bulunuluyor. Savunma sanayi söz konusu olduğunda da en dikkate değer ve noktasal tespitler yapabilen çalışmalar ortaya koyuluyor, bunu için de gerçekten SETA Vakfına teşekkür ediyorum. Aslında ülkemizin içinden geçtiği süreçte çeşitli stratejiler, savunma ve askeri konular gibi hususlarda gerçekten çok sayıda insanın televizyon kanallarında konuşmacı olarak yer aldığını ve fikirlerini beyan ettiklerini görüyoruz. Burada bizler için asıl önemli olan, bilgiye dayanan çeşitli verilerle ve sahayı iyi okuyarak yapılan tespitler ve geleceğe yönelik stratejiler ve çıkartılan derslerle oluşturulacak ilmi dayanağı olan çalışmalardır" dedi.



Savunma sanayindeki ilerlemenin pek çok perspektifle ele alınması gerektiğini dile getiren Demir, "Hem tarihi boyut hem mevcut durum hem de gelecek perspektifini aynı anda masaya koyup geleceğe doğru bir planlama ve strateji ortaya koymak gerektiğine inanıyoruz. Teknoloji,altyapı, tehditler, savunma sanayi politikası, sanayi altyapısı, ekonomi, ticaret, dış politika denklemleri, gelecek vizyonu, değişen dönüşen savunma araçları, terör sorunu, terörle mücadele yöntemleri, teknik eğitim politikaları, proje ve iş geliştirme modelleri, insan kaynakları, üniversiteler, gençlik, iletişim, kamu diplomasisi gibi çok sayıda başlık savunma sanayi ve ülke güvenliği söz konusu olduğunda da dokunmamız gereken başlıklardır" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de beraber işbirliği yapabilecekleri her türlü kurum ve kuruluşlara kapılarını açık olduğunu söyleyen Demir, "Her şirket veya teşkilatla da elimizden geldiği ölçüde temasa açık olduğumuzu, elimizden geldiği ölçüde bu temasları yaptığımızı ve bütüncül bir çalışma olması gerektiğini ve bunun farkında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu konuda da bize katkıda bulunan ve bizimle birlikte çalışan fikri düzeyde, araştırma, üretim,teknoloji geliştirme düzeyinde her türlü kurum ve kuruluşa ve kişilere teşekkürü bir borç biliyorum ve herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL