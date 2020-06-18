Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale - Son Dakika

Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale

Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale, System.String[]

Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor. Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT-76, MPT55, KNT-76 ve JMK Bora-12 gibi önemli silahlar Türkiye'nin gururu haline geldi. Kırıkkale'ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları, Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.

Ülkenin farklı illerinden kente yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale'ye kurulacağını söyledi.

"KIRIKKALE SAVUNMA SANAYİSİNİN ÜSSÜ KONUMUNDA"

Kırıkkale'nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, "Türkiye'nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. İlk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesi'nde. Tabii bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. Bir fabrikamız da bitmek üzere, Temmuz sonu itibarıyla imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri" dedi.

"FABRİKA SAYIMIZ 10'U BULMUŞ OLACAK"

Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu kaydeden Varlı, "Türkiye'nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10'u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK"

Yıl sonu itibarıyla ilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edileceğini ifade eden Varlı, "Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için 'silaha adını veren şehir Kırıkkale' sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi'nin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME BÜYÜK ÖNEM VERİYOR"

Kırıkkale'ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi:

"Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup, 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye'nin milli savunmada bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey'e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'e, Kırıkkale'de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer Bey'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Hasan Ay - Kadir Arslan/İHA)

Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]