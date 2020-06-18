Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale - Son Dakika

Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale

- Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale Türkiye'nin ilk silah OSB'si Kırıkkale'de 2 bin 500 kişi çalışıyor Silahta yerli ve milli üretim ara vermeden sürüyor Savunma sanayinde üretim aralıksız sürüyor Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı;

- Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale

Türkiye'nin ilk silah OSB'si Kırıkkale'de 2 bin 500 kişi çalışıyor

Silahta yerli ve milli üretim ara vermeden sürüyor

Savunma sanayinde üretim aralıksız sürüyor

Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı;

"Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda"

"Fabrika sayımız 10'u bulmuş olacak"

"Savunma sanayisinde tüm ihtiyaçlara cevap verecek"

Ordu Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel;

"Cumhurbaşkanımız yerli ve milli

KIRIKKALE - Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor. Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT-76, MPT55, KNT-76 ve JMK Bora-12 gibi önemli silahlar Türkiye'nin gururu haline geldi. Kırıkkale'ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor. Ülkenin farklı illerinden yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale'ye kurulacağını söyledi.

"Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda"

Kırıkkale'nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, "Türkiye'nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesinde. Tabi bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. 1 fabrikamızda bitmek üzere Temmuz sonu itibariyle imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale Savunma Sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri" dedi.

"Fabrika sayımız 10'u bulmuş olacak"

Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulduğu kaydeden Varlı, "Türkiye'nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10'u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisinde tüm ihtiyaçlara cevap verecek"

Yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 istihdam edeceğini ifade eden Varlı, "Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için 'silaha adını veren şehir Kırıkkale' sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibariyle Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesinin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız yerli ve milli üretime büyük önem veriyor"

Kırıkkale'ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi:

"Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye'nin milli savunma da bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak beye, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar beye, Kırıkkale'de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer beye teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale

Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin savunma sanayi üssü: Kırıkkale - Son Dakika Ekonomi

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