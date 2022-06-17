Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı! - Son Dakika
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Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı!

17.06.2022 19:42
Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı!

Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi ve son 20 yıl içerisindeki gelişmeler paylaşıldı. Üstelik bu yıl ki miktar dudak uçuklattı.

Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında yaptığı yatırımlar ile birlikte bütçesi de giderek artıyor. Burada ise değişimin ardında yatan temel faktör, yerlileşme kapsamı altında ithal edilen ürünlerin her geçen gün Türk şirketler tarafından üretilebilecek duruma gelmesi.

Yani basit bir örnek vermek gerekirse, ABD'den Harpoon füzesi almak yerine yerli muadili olan Atmaca yapılıyor. Üstelik yalnızca bir üründe bile onlarca hatta yüzlerce şirket çalışabiliyor. Tabii bu onun ne kadar komplike olduğuyla da alakalı. Bu doğrultuda ise bu yılın proje hacmi paylaşıldı.

Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi 1 Trilyon TL'yi geçti!

Türkiye'nin açıklanan Savunma Sanayii bütçesi içerisinde yalnızca devletin kasasından çıkan miktarın paylaşılmadığını belirtelim. Zira kendi öz kaynaklarıyla bir gemi, hava aracı, silah ve motor benzeri ürünlerin ar-ge çalışmasını yürüten yüzlerce şirket var.

Türkiye'nin Savunma Sanayii bütçesi açıklandı!

Fakat 20 yıl önce Türkiye'nin 60'dan fazla proje üzerinde çalışırken şu anda 750'den fazla proje üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Dolayısıyla bütçe de bununla doğru orantılı bir şekilde 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolar seviyesine kadar çıkmış durumda. Tabii yerli üretim söz konusu olduğu için bunu TL cinsinden hesaplayacak olursak 1 trilyon TL'yi aşan bir meblağ söz konusu.

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Bu meblağ içerisinde insansız hava araçları, yerli savaş uçakları, helikopterler, tanklar, obüsler, zırhlı araçlar, gemiler, denizaltıları, füzeler, roketler, hava savunma sistemleri, uydular, tüfekler ve hatta elektronik cihazların içerisinde yer alacak çipler ve transistörler de dahil.

Üstelik bir kaç firmanın kazancından bahsetmiyoruz. Tam 1.500 farklı şirketin (kamu ve özel sektör dahil) bu meblağda emeği var. Ayrıca önümüzdeki yıllarda yeni gemi ve uçak projelerinin hız kazanmasıyla birlikte 2 katına kadar çıktığını görebiliriz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şunları söyledi:

2002'de hacmi 5,5 milyar dolar olan 62 proje üzerinde çalışılırken, bugün proje hacmi 60 milyar dolar aşan 750 proje üzerinde çalışmaktayız. 2002 yılında 56 firmanın faaliyet gösterdiği savunma sanayi sektöründe bugün 1500'ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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