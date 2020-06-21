Türkiye'nin savunmadaki gücü "sanal fuara" taşındı - Son Dakika

Türkiye'nin savunmadaki gücü "sanal fuara" taşındı

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanması ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması için çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, savunma sanayisinde ürün ve kabiliyetlerin tanıtılması için sanal fuar uygulamasını hayata geçiriyor.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanması ve yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması için çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, savunma sanayisinde ürün ve kabiliyetlerin tanıtılması için sanal fuar uygulamasını hayata geçiriyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuarların iptal edildiği bu ortamda, savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren 493 firma ve 16 üniversitesinin ürün ve kabiliyetlerini tanıtmak amacıyla sanal fuar uygulamasından yararlanacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne en büyük desteği veren SAHA İstanbul'un 4-7 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceği SAHA EXPO fuarı ile koordineli gerçekleştirilecek SAHA EXPO sanal fuarı, kümelenme üyesi ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen XperEXPO uygulaması ile gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk sanal savunma fuarı

Türk savunma sanayi ürünlerinin tanıtımının yapılacağı SAHA EXPO sanal fuarı, 7/24 ziyaret edilebilecek. Sanal fuarda, başta Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Anka, Altay Tankı, Atak Helikopteri, zırhlı araçlar ve füze sistemleri olmak üzere savunma sanayisinde yüzlerce firmanın ürünlerini ve geliştirdikleri sistemleri incelemek ve detaylı şekilde bilgi almak mümkün olacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek sanal savunma fuarının küresel bir marka olması da hedefleniyor.

Yerli ve milli imkanlarla, Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulama, firmaların tüm ürünlerinin ve vizyonunun interaktif bir deneyimle sergilenmesine olanak tanıyor. Uygulama hem ziyaretçilere hem de firmalara birçok farklı avantaj sağlayacak.

Yapay zeka destekli stant görevlileri

Sanal fuar uygulamasında gerçek fuarlarda mümkün olmayan demo gösterisi de yapılabilecek. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan firma yetkilisi, ofis ya da test alanında ürünün nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlatacak. Bu görüntü video konferans uygulaması ile ziyaretçinin bilgisayarına ulaştırılacak.

SAHA EXPO'ya ilerleyen dönemde yapay zeka destekli stant görevlileri de eklenecek. Ziyaretçilerin temel soruları bu yöntemle yanıtlanırken, detaylı bilgi ihtiyacı için uzman kişilere yönlendirme yapılacak. Fuara ilişkin tüm veriler ve içerik güvenli şekilde, Türkiye'deki altyapılar üzerinde tutulacak.

Ülke ve şehir değiştirmeye son

Dünyanın birçok ülkesinde farklı şehirlerde yapılan fuarlara katılmak için kilometre hesabı yapmak SAHA EXPO ile geçmişte kalacak.

Sanal olarak düzenlenecek SAHA EXPO kullanıcılara ve firmalara hem zamandan hem de paradan tasarruf imkanı sağlayacak. Böylece uzun yolculukların firmalara yüklediği ürünleri taşımanın zorlukları ve zahmetleri ortadan kalkacak. 3 boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlar ile birebir yansıtılan ürünleri kullanıcılar en gerçekçi haliyle SAHA EXPO'da tecrübe edebilecek.

Kullanıcıya özel sanal tur

2018 yılında düzenlenen fuara göre, 3 yeni salonda 4 kat daha büyük alanda düzenlenecek SAHA EXPO sanal fuarında, kullanıcılara özel bir sanal tur imkanı sunulacak.

300'ün üzerinde savunma havacılık ve uzay sanayi firmasının katılacağı sanal fuarda ayrıca ABD, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Rusya, Ukrayna ve Uzakdoğu ülkelerinden katılacak yüzlerce alım heyeti ile sanal ortamda yapılacak binlerce B2B görüşmeyle sektörün gelişimine yön verilecek.

Ziyaretçiler fuar alanının kapısından itibaren fuara katılan tüm firmaları ve ürünleri gerçekten farksız bir şekilde inceleyebilecek ve istenilen yön, kat ya da firmaya gitmek tamamen kullanıcının tercihine göre belirlenecek. Uygulamayla, SAHA EXPO sanal fuarını ziyaret edenler, firmaların stantlarına ulaşma, tüm ürünlerini inceleme, kataloglarını görme gibi imkanları elde edecek. Kullanıcılar ayrıca canlı yardıma bağlanarak tüm sorularına cevap alabilme şansı da yakalayabilecek.

Yüz yüze iletişim ihtiyacını "BizBize" karşılayacak

SAHA EXPO sanal fuarında yüz yüze iletişim fuar ziyaretçileri ve firma yetkilileri arasında BizBize uygulamasıyla sağlanacak. SAHA İstanbul üyesi BİTES tarafından geliştirilen BizBize uygulaması fuar sırasında karşılıklı iletişim eksikliğini kullanıcılara hissettirmeyecek. Tek bir tık ile kullanıcı istediği firmanın yetkilisine bağlanıp eş zamanlı olarak sorularına yanıt alabilecek ya da yetkili tarafından istediği konu hakkında bilgilendirilecek.

Tarayıcı üzerinden online olarak kullanılacak uygulamayla SAHA EXPO sanal fuarı dünyanın her yerinden kullanıcılara açık olacak. Klasik fuarların aksine SAHA EXPO'da kullanıcı ve firma sınırı olmayacak. Sistem, sınırsız kullanıcıya fuara ulaşma imkanı sağlayacak.

Tüm platformlardan kullanılabilecek uygulamayla kullanıcılara cihaz özgürlüğü de tanıyan SAHA EXPO, mobil uyumlu özelliğiyle de dikkati çekiyor. Online bağlantının olduğu her yerden rahat bir şekilde sisteme girip istenilen fuar gezilebilecek.

SAHA EXPO sanal fuar uygulamasının bünyesinde, anket, analizler ve raporlama, farklı dil desteği, sosyal medya hesaplarıyla entegrasyon gibi özellikler olacak.

Hangi kullanıcının, hangi firmanın standını kaç kere ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı, dosya indirip indirmediği gibi bilgilere de uygulamadan erişilebilecek. Böylece katılımcı firmalar da yapılan analizlere göre hedef kitlesine daha rahat ulaşabilecek ve etkileşim kurabilecek. Ayrıca ziyaretçiler de firmaların insan kaynakları uzmanlarıyla temas kurup iş ve staj başvurusunda bulunabilecek.

Türkiye'nin savunmadaki gücü sanal fuara taşındı

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin savunmadaki gücü 'sanal fuara' taşındı - Son Dakika

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