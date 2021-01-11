Türkiye'nin savunmadaki hedefleri, yerli hava savunma sistemi ve milli savaş uçağı - Son Dakika

Türkiye'nin savunmadaki hedefleri, yerli hava savunma sistemi ve milli savaş uçağı
11.01.2021 19:02
-Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunmadaki hedefleri, yerli hava savunma sistemi ve milli savaş uçağı projesinin anlatıldığı tanıtım videosunu paylaştı.
-Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu ANKARA - Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunmadaki hedefleri, yerli hava savunma sistemi ve milli savaş uçağı projesinin anlatıldığı tanıtım videosunu paylaştı.
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